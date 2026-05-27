Niño prende fuego al cabello de un adolescente dentro de una tienda en México

Un niño en México le prendió fuego al cabello de un adolescente dentro de una tienda.

Las cámaras de seguridad de una tienda en México captaron el momento en que un niño prendió fuego al cabello de un adolescente mientras ambos se encontraban dentro del establecimiento. El video se volvió viral en redes sociales y generó indignación entre usuarios.

De acuerdo con medios locales mexicanos, los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo dentro de una tienda de abarrotes en Jalisco. En las imágenes se observa cómo el menor se acerca por detrás de la víctima y utiliza un encendedor para prender fuego a la altura de la nuca.

El adolescente reaccionó de inmediato al sentir el calor y logró apagar las llamas con sus manos en cuestión de segundos, evitando lesiones graves. Posteriormente confrontó a los menores involucrados mientras el encargado del local intervino para evitar que la situación escalara.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo sanciones o intervención de autoridades tras el incidente. Sin embargo, el caso abrió un debate en redes sociales sobre la gravedad de este tipo de conductas y la supervisión de menores.