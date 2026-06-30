Los océanos registraron un récord de calor en junio de 2026

Los océanos registraron un récord de calor en este junio

Los océanos del mundo registraron el mes de junio más cálido del que se tiene registro, por cuenta del fenómeno natural de El Niño al que se suma el calentamiento global causado por actividades humanas.

La información fue revelada la tarde del 30 de junio de 2026, por el observatorio europeo Copernicus.

La temperatura media en la superficie de los océanos, que cubren dos tercios del planeta, fue de 20,98 °C en junio y superó el récord previo de junio de 2024 (20,89 °C).

El primer semestre de 2026 en su conjunto es el segundo más cálido jamás registrado.

El calentamiento de los océanos se debe fundamentalmente a la absorción del exceso de calor generado por el cambio climático.

Dado que el agua cubre la mayor parte de la Tierra y tiene una alta capacidad térmica, actúa como el principal regulador del clima del planeta.