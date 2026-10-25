Vía Alóag-Santo Domingo fue habilitada este domingo 25 de octubre tras deslizamientos

La vía Alóag-Santo Domingo fue reabierta este domingo 25 de octubre tras la limpieza de los deslizamientos en los kilómetros 68 y 70.

La vía Alóag-Santo Domingo fue habilitada al tránsito vehicular este domingo 25 de octubre de 2026, luego de permanecer cerrada por los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias.

La Prefectura de Pichincha informó que concluyeron los trabajos de limpieza y retiro de escombros en los kilómetros 68 y 70, que mantenían bloqueada la circulación desde la tarde del sábado 24 de octubre.

Esta carretera conecta a Pichincha con Santo Domingo de los Tsáchilas y constituye una de las principales rutas entre la Sierra y la Costa.

Trabajos continúan en el kilómetro 54

Aunque la vía fue reabierta, la Prefectura mantiene personal y maquinaria en el kilómetro 54, donde se realizan labores de limpieza tras otro deslizamiento.

Según la entidad, solo este domingo se retiraron 87 volquetas de tierra y rocas, equivalentes a 1 094 metros cúbicos de material.

En total, hasta el reporte del 25 de octubre, se habían desalojado 5 506 metros cúbicos de material de la zona intervenida.

Los trabajos también incluyen la limpieza de una alcantarilla para facilitar el drenaje del agua.