Arcas de Liga de Quito: ¿Cuánto ha ganado por Libertadores y venta de jugadores desde 2024?

Deyverson, de Liga de Quito, en el viaje a Brasil para jugar Libertadores

La gestión financiera de Liga Deportiva Universitaria en los últimos años está en análisis. Desde la temporada 2024 hasta el presente año 2026, la institución universitaria ha logrado inyectar recursos a sus arcas, impulsada principalmente por su desempeño sostenido en la Libertadores y una política de transferencias altamente efectiva en el mercado internacional.

En el ámbito internacional, la Copa Libertadores ha representado el principal motor económico para la escuadra azucena.

Las participaciones continuas en la fase de grupos garantizan de entrada un piso financiero clave que bordea los tres millones de dólares por edición, un beneficio al que se le suman los montos acumulados por mérito deportivo gracias a las victorias obtenidas en la fase inicial del certamen continental.

A estos valores base se añaden los importantes premios económicos acumulados a medida que el equipo avanza en las etapas de eliminación directa.

Resumen General Consolidado: Ingresos LDU (2024–2026) Valores estimados por CONMEBOL Libertadores y transferencias de jugadores Rubro / Concepto Monto Estimado (USD) Premios CONMEBOL Libertadores Fases de grupos, mérito deportivo y rondas finales (2024, 2025 y 2026) USD 12,51 M Venta y Transferencias de Jugadores Traspasos directos, préstamos con cargo y opciones de compra USD 4,50 M – USD 5,80 M

Superar los octavos de final e internarse en los cuartos de final de la máxima competición de clubes de América ha permitido a Liga de Quito sumar embolsos superiores a los 1,2 y 1,7 millones de dólares respectivamente, elevando de manera sustancial la recaudación total por concepto de premios CONMEBOL.

Paralelamente al éxito deportivo, el departamento financiero del club ha visto fortalecidas sus arcas gracias a la cotización de sus figuras en el mercado exterior.

Las operaciones de exportación de talentos juveniles y futbolistas consagrados hacia ligas competitivas de Europa y Sudamérica han significado la entrada de divisas determinantes para mantener la estabilidad económica de la plantilla.

Transferencias destacadas como la salida de joyas de la cantera hacia el balompié europeo y la venta de goleadores referentes del plantel a clubes del exterior han representado ingresos que oscilan entre los 4,5 y 5,8 millones de dólares.

Estas negociaciones no solo demuestran la capacidad de valorización de futbolistas en el cuadro albo, sino también el acertado manejo de las cláusulas de rescisión y opciones de compra.

Desglose: Ingresos por Venta de Jugadores (2024–2026) Principales transferencias y operaciones del mercado internacional Jugador / Operación Monto Estimado (USD) Óscar Zambrano Préstamo con cargo y posterior ejecución de opción de compra (Hull City, Inglaterra) USD 1,5M – USD 3,0M Álex Arce Venta por el 80% de sus derechos económicos (Independiente Rivadavia, Argentina) USD 3,0M

En conjunto, el balance consolidado entre los premios entregados por Conmebol en la Copa Libertadores y los traspasos de futbolistas alcanza una cifra total proyectada que supera los 17 millones de dólares entre 2024 y 2026.

Este flujo constante de recursos liquida compromisos operativos, fortalece la infraestructura deportiva y permite al 'Rey de Copas' mantenerse como un competidor de jerarquía tanto en la LigaPro como en los torneos del continente.