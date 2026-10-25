Dos siniestros de tránsito dejan víctimas mortales este domingo en Quito

El DJ Carlos Fraga, de Radio Canela, falleció en un siniestro de tránsito ocurrido en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito.

Tres personas fallecieron en dos siniestros de tránsito registrados en Quito este domingo 25 de octubre de 2026, según los reportes disponibles durante la mañana. Dos víctimas se registraron en el sur de la capital y una en el sector de la Mitad del Mundo, al norte.

Los accidentes ocurrieron con menos de una hora de diferencia y provocaron restricciones vehiculares mientras los organismos de emergencia atendían a las personas afectadas.

Dos fallecidos en un siniestro en la avenida Simón Bolívar

El primer siniestro ocurrió en la avenida Simón Bolívar y E17A, en el sector de Patrimonio Familiar, al sur de Quito.

Según el reporte operativo de tránsito, la emergencia se registró a las 06:11 y correspondió a una pérdida de carril de circulación seguida de un estrellamiento.

En el siniestro estuvo involucrada una motocicleta particular y se reportó el fallecimiento de dos personas.

Debido a la emergencia, las autoridades restringieron la circulación en el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte.

Personal de investigación de accidentes de tránsito y equipos de salud fueron coordinados para atender el procedimiento.

Un fallecido en siniestro de tránsito en la Mitad del Mundo

Otro siniestro ocurrió a las 05:16, en la intersección de las calles 13 de Junio y Equinoccial, en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito.

De acuerdo con el ECU 911, tres vehículos estuvieron involucrados en una colisión y uno de ellos terminó volcado.

El accidente dejó una persona fallecida y tres heridas, según el balance del Cuerpo de Bomberos.

La víctima mortal fue Carlos Fraga, conocido como DJ Fraga, de Radio Canela, quien falleció en el lugar del siniestro.

Fraga, de 48 años, era DJ y cofundador de Radio Canela. También era conocido como el 'cirujano de las mezclas' por su trayectoria musical.

Jorge Yunda, fundador de la emisora, confirmó públicamente su fallecimiento y le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales.

Según información preliminar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), uno de los vehículos involucrados habría irrespetado una señal de PARE. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

Los tres heridos recibieron atención de los equipos de primera respuesta y fueron trasladados a diferentes casas de salud.

Para atender la emergencia acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, la AMT y la Policía Nacional.

El siniestro provocó cierres temporales en las calles 13 de Junio y Equinoccial, mientras se desarrollaban las labores de emergencia.