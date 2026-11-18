Las lluvias registradas la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 provocaron acumulación de agua en siete sectores del norte de Guayaquil.

Las lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 provocaron acumulación de agua en al menos siete sectores de Guayaquil, principalmente en ejes viales del norte de la ciudad.

Según el informe oficial emitido a las 16:00, personal técnico y unidades operativas de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) y de la concesionaria Interagua se desplegaron en distintos puntos.

Los sectores con acumulación

Esto con el objetivo de realizar trabajos de drenaje y limpieza de sumideros.

De acuerdo con la actualización de las autoridades locales, las anegaciones se concentran en los siguientes puntos:

Pascuales: intersección de las calles Joya de los Sachas y Calcuta.

intersección de las calles Joya de los Sachas y Calcuta. Mucho Lote 2: avenida Narcisa de Jesús y Sebastián Piñera.

Avenida Narcisa de Jesús (varios tramos).

Pascuales: avenida General Leonidas Plaza y 3er Pasaje 38F.

Avenida Francisco de Orellana y calle Roberto Estrada.

Avenida Narcisa de Jesús , a la altura de la urbanización Metrópolis.

Avenida Francisco de Orellana , en la entrada a Los Geranios.

Ante la presencia de calzada mojada y agua empozada en vías de alto flujo vehicular como la Narcisa de Jesúsy la Francisco de Orellana, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad.

Asimsimo, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y tome rutas alternas mientras culminan los trabajos de evacuación del agua.