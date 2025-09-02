El Comité de AME exige al Gobierno Nacional una reunión con los Alcaldes por la deuda

La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) emitió un nuevo comunicado este martes 2 de septiembre del 2025. A través de esta vía, Patricio Maldonado, presidente de AME, solicitó al Gobierno Nacional agendar una reunión con el Comité Ejecutivo de la organización de municipalidades.

Este pedido se dio a propósito de una reunión anunciada para este viernes 5 de septiembre entre la Ministra de Gobierno y varios Alcaldes del país. "Es momento de perder el miedo. Tal como lo hemos demostrado en otras ocasiones, reclamando un municipalismo libre, democrático y autónomo. No aceptaremos más evasivas ni silencios", se lee en el segundo párrafo.

Luego se añade que la falta de entrega de recursos ha generado retraso en el pago de sueldos, en el incumplimiento con proveedores y la paralización de trabajos y obras en las Alcaldías del país.

AME, gremio que agrupa a los 221 municipios del país, detalló que la exigencia de los pagos es sobre el concepto del Modelo de Equidad Territorial. De acuerdo a la organización hay municipios que tienen retrasos de hasta tres meses. “

Actualmente, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales (incluido el mes de julio 2025) asciende a un valor total de 566,9 millones. Todavía no ha existido un pronunciamiento de parte del Gobierno ni del Ministerio de Finanzas.