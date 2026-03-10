ANT exhorta a municipios a no multar a personas afectadas por la suspensión de sus servicios

La ANT reanudó 155 de sus servicios tras la suspensión por la investigación del caso Jaque.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) volvió a atender desde el 9 de marzo de 2026 y exhortó a los municipios a no aplicar multas a las personas afectadas por la suspensión de sus servicios.

La ANT volvió a operar luego de más de un mes de suspensión de servicios por la investigación del caso Jaque.

A través de un comunicado, la ANT informó que ha solicitado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados "que exoneren las multas generadas por el incumplimiento de calendarización mensual del proceso de matriculación vehicular".

La exoneración debería aplicarse al período en que los servicios de la ANT estuvieron suspendidos, añadió la Agencia.

"La ANT destaca que la colaboración de los GAD es fundamental para priorizar el bienestar de la ciudadanía, evitando trasladar al usuario final las consecuencias de una suspensión de servicios que respondió a circunstancias fortuitas y de fuerza mayor", añadió la ANT.

Desde este lunes la ANT reactivó el 80% de sus servicios. Son 155 trámites habilitados, aunque la emisión y renovación de licencias de conducir no consta entre estos.