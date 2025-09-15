Normalidad en la movilización en Quito tras suspensión 'temporal' de paro de transportistas

El transporte opera con normalidad en Quito este lunes 15 de septiembre del 2025

Las frecuencias de buses empezaron a trabajar con normalidad en Quito este lunes 15 de septiembre del 2025 tras deponer 'temporalmente' el anuncio de paralización de los transportistas en Pichincha.

Desde diferentes puntos de la ciudad se observa que la movilidad fluye con normalidad en las arterias viales como el ingreso norte en el sector de Carapungo en la Panamericana Norte.

La avenida Simón Bolívar, una de las arterias más transitadas de la ciudad se encuentra habilitada en sus conexiones al centro norte, aeropuerto Mariscal Sucre y los valles de Quito.

En el centro de la ciudad en el sector de La Marín los buses operan con total normalidad y las frecuencias de buses operan todas sus rutas.

En el sur de Quito, en la avenida Maldonado y en el sector de Quitumbe el transporte interprovincial se desarrolla con normalidad.

La movilidad de transporte escolar y estudiantes se registra con normalidad, esto tras el anuncio del Ministerio de Educación de que las clases se mantienen sin suspensión en todo el país.

Este lunes está previsto que el gremio de transportistas se reúnan en mesas técnicas con representantes del Gobierno para analizar el impacto del incremento del diésel tras la eliminación del subsidio.