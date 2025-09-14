Cierre temporal de vías en el Carchi; autoridades de Gobierno intervinieron en la apertura

Un cierre temporal de vías se registró este domingo 14 de septiembre del 2025 por un grupo de transportistas por la eliminación del subsidio de diésel. A través de videos difundidos en redes se advirtió el cierre de la circulación por un par de horas. Sin embargo, horas después se logró la apertura de las vías.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte confirmó que después de la intervención policial se logró la apertura de las vías y el libre tránsito de vehículos y ciudadanos. El ministro John Reimberg compartió imágenes en sus redes sobre el paso habilitado.

La Policía y las Fuerzas Armadas continuarán con los controles evitando el cierre de las vías. Los gremios de transportistas tienen previsto participar de una reunión para presentar sus peticiones al Gobierno.