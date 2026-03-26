¿Hasta cuándo puede ser alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez?

Aquiles Alvarez permance detenido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro.

La licencia de Aquiles Alvarez termina este jueves 26 de marzo de 2026. Mientras tanto, él continúa en la cárcel con prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro.

La legislación ecuatoriana no establece la destitución automática en esta etapa procesal, por lo que Alvarez ha solicitado dos licencias sin sueldo, que sumadas son por 45 días.

El máximo tiempo para una licencia es de 60 días anuales. Aunque la ley establece la posibilidad de una prórroga de 30 días en casos de calamidad doméstica.

Alvarez también podría hacer uso de sus vacaciones mientras permanece en prisión. No se ha conocido un pedido similar hasta este jueves.

En estos casos, la ley contempla la figura de ausencia temporal. El alcalde puede solicitar licencia, como lo ha hecho en dos ocasiones este año.

La normativa ecuatoriana, a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), establece que en casos de imposibilidad temporal para ejercer funciones, se configura una ausencia temporal.

Bajo esta figura, el Alcalde puede ser reemplazado por quien ejerza la vicealcaldía, sin que esto implique la pérdida definitiva del cargo.

Durante ese tiempo, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió el cargo de forma subrogante. Sin embargo, si Alvarez continúa ausente, sea por la prisión preventiva o por sentencia ejecutoriada, Coronel deberá terminar este período.

Alvarez espera en la cárcel de El Encuentro que se reinstale el lunes 30 de marzo la audiencia de juzgamiento por el caso Triple A, en el que se investiga el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Para el abogado Héctor Muñoz, una vez terminado el tiempo de la licencia y de las vacaciones, en caso de que Alvarez la solicite, "opera la ausencia definitiva y se debería terminar con el cargo de Alcalde. No hay otra figura adicional"..

El Concenjo Municipal de Guayaquil deberá determinar la ausencia de Alvarez y principalizar a Coronel, si se da el caso.