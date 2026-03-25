Alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue destituida de su cargo

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue removida de su cargo por decisión del Concejo Municipal de ese cantón de Manabí. La decisión se produce a menos de un año de las elecciones seccionales previstas para 2027.

La destitución se resolvió la tarde del martes 24 de marzo, cuando cinco concejales votaron a favor de la remoción durante una sesión del cabildo.

Pese a la resolución, Plúa aseguró que continúa en funciones y anunció que apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral.

“Sigo siendo su alcaldesa. La última palabra la tiene el Tribunal Contencioso, y será ahí donde este acto ilegítimo tendrá que sostenerse o caer”, afirmó Plúa.

¿Por qué fue destituida?

Los concejales que impulsaron la destitución argumentaron que la alcaldesa habría incurrido en una designación irregular de una secretaria administrativa.

En 2023, un informe de la Contraloría señaló presuntas cuentas en paraísos fiscales, acusación que la funcionaria negó y frente a la cual presentó una acción de protección que le permitió mantenerse en el cargo.

Pronunciamiento de la AME

En medio de la disputa, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), presidida por Yuri Colorado, manifestó su “profundo respaldo” a la Alcaldesa y exhortó a las autoridades locales a privilegiar el diálogo y el respeto institucional.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a la institucionalidad, el fortalecimiento del diálogo y la gobernabilidad en cada territorio. Creemos en la unidad como base para construir soluciones y garantizar el bienestar de la ciudadanía”, dijo la AME