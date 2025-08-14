Aquiles Álvarez arremete contra la prefecta del Guayas y la acusa de 'arrogarse funciones'

Un nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por las obras iniciadas en la av. del Bombero se dio en redes sociales la noche de este jueves, 14 de agosto del 2025.

Álvarez respondió a la Prefectura tras un video donde daba un plazo de cinco días para la Alcaldía de "retirar el material que obstruye la vía y rellenar las áreas intervenidas" para restablecer el tránsito vehicular en la Av. del Bombero.

El Alcalde de Guayaquil tildó de "emperadora" a la prefecta Marcela Aguiñaga y la acusó de "arrogarse funciones que no le competen".

Aquí el texto íntegro de Aquiles Álvarez:

"No sabíamos que en Ecuador teníamos emperadores… y ahora, en Guayas, parece que alguien quiere jugar a “emperadora”. La Prefectura ha decidido arrogarse funciones que no le competen —lo cual, para que no se olviden, está penado por la ley ecuatoriana— y, de paso, amenazan con usar maquinarias, combustible y personal pagado con recursos provinciales en un área de competencia exclusivamente municipal. Esto, señora Perfecta, se llama peculado, y la Contraloría tiene todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes.

La Prefectura debería enfocarse en lo que sí es su trabajo: caminos vecinales, limpieza de canales y, sobre todo, el famoso dragado que Guayas sigue esperando. En Guayaquil no vamos a desgastarnos en un debate político que ustedes quieren mantener en lo mediático. La ciudad sigue avanzando con obras y proyectos; si la Prefectura quiere pelear sola en el show mediático, que lo haga. Nosotros compareceremos en el proceso administrativo, aunque la Perfecta ya adelantó criterios hoy en una cadena radial insinuando que nos van a quitar el registro ambiental.

A los Guayaquileños les quedan claras tres cosas: 1.Los asesores de la Perfecta la han llevado a cometer un grave error jurídico. 2.Pierden los Guayaquileños, porque una Prefectura frena las obras en Guayaquil y mientras se entromete en competencias ajenas abandona sus obras reales. 3.Ella también pierde, pues quiere jugar a ser alcaldesa y, peor aún, actúa como marioneta del poder central.

Este es mi último tweet referente a este tema, en Guayaquil hay harto trabajo, no solo un paso a desnivel que trunca la prefectura, ejecutando la persecución gubernamental a Guayaquil.

Mientras otros juegan a la realeza para satisfacer sus egos, Guayaquil trabaja".