Arcsa decomisa productos entre medicamentos, dispositivos y fármacos en Guayaquil

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) decomisó cerca de 400 productos entre medicamentos, dispositivos médicos y fármacos en un operativo realizado en conjunto con la Gobernación del Guayas.

El local estaba ubicado cerca del Hospital Monte Sinaí. Los productos decomisados tendrán un seguimiento porque según los primeros reportes, es mercadería de uso institucional. Todos los productos decomisados serán sujetos a fiscalización.

En sus redes, Arcsa detalló que "este establecimiento fue clausurado para precautelar la salud ciudadana. Con firme liderazgo y compromiso por la salud pública, nuestro director ejecutivo. Daniel Sánchez lidera acciones en territorio para proteger el bienestar de los ecuatorianos", dijo.

Se tiene previsto que se hará una investigación sobre el posible origen del producto que fue hallado en la intervención.