Clausuran farmacia en Guayaquil con más de 300 medicamentos caducados y falsificados

Agentes de Arcsa y de la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía decomisaron más de 300 medicamentos falsificados y caducados en una farmacia del noroeste de Guayaquil, este 17 de abril de 2026.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen Tributario de la Policía Nacional, clausuraron una farmacia en Flor de Bastión, norte de Guayaquil.

Durante la inspección técnica, se detectaron 347 medicamentos irregulares, entre ellos 124 presuntamente falsificados y 223 caducados. Algunos de ellos tenían la fecha de vencimiento alterada.

Entre los fármacos figuran Analgán, Búprex y Kufer-Q.

Según las autoridades, estos productos estarían relacionados con la red de fabricación clandestina desarticulada el 10 de abril de 2026 en Mapasingue. Allí se elaboraban medicamentos sin registro sanitario ni control técnico.

Una persona fue detenida durante el operativo, y puesta a órdenes de las autoridades competentes por un presunto delito contra la salud pública.