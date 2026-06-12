Buscan a Mario Quinatoa desaparecido hace siete días en Ambato

La búsqueda de Mario Quinatoa continúa en Ambato.

Mario Quinatoa Villa, de 37 años, oriundo de la comunidad indígena de Chibuleo, en Ambato, desapareció el 5 de junio de 2026.

De acuerdo con reportes de familiares y amigos, su vehículo, un Hyundai Tucson de placas TBH-5167, fue encontrado con rastros de sangre la noche de ese viernes.

Siete días después, la búsqueda del comunero continúa recorriendo diferentes zonas de Ambato, Tisaleo y Pilahuín.

Búsqueda en lugares de difícil acceso

Comuneros que también se suman a los recorridos para encontrarlo, solicitan a propietarios de establecimientos con cámaras revisar grabaciones para reconstruir el recorrido del auto.

De acuerdo con la información, la búsqueda incluye quebradas, caminos de difícil acceso y huecos profundos.