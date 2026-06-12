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Ecuador

Buscan a Mario Quinatoa desaparecido hace siete días en Ambato

Familiares, amigos y comuneros continúan con la búsqueda de Quinatoa y hacen un llamado a la ciudadanía. 

La búsqueda de Mario Quinatoa continúa en Ambato.

Policía Nacional

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizada:

12 jun 2026 - 08:45

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Mario Quinatoa Villa, de 37 años, oriundo de la comunidad indígena de Chibuleo, en Ambato, desapareció el 5 de junio de 2026. 

De acuerdo con reportes de familiares y amigos, su vehículo, un Hyundai Tucson de placas TBH-5167, fue encontrado con rastros de sangre la noche de ese viernes.

Siete días después, la búsqueda del comunero continúa recorriendo diferentes zonas de Ambato, Tisaleo y Pilahuín.

Búsqueda en lugares de difícil acceso 

Comuneros que también se suman a los recorridos para encontrarlo, solicitan a propietarios de establecimientos con cámaras revisar grabaciones para reconstruir el recorrido del auto. 

De acuerdo con la información, la búsqueda incluye quebradas, caminos de difícil acceso y huecos profundos.

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