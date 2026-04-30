Bancos en Ecuador: Horarios y canales habilitados para el feriado largo de mayo

Los bancos atenderán durante el feriado del 1 de mayo según sus propios horarios.

Ecuador tendrá feriado entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026. Esos días los servicios bancarios funcionarán de manera diferente.

Inicialmente el feriado era solo el día 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajador, pero el presidente Daniel Noboa extendió el asueto desde el jueves 30 de abril de 2026.

Aunque los bancos privados "garantizarán la continuidad de los servicios financieros a escala nacional a través de los canales habituales", según informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), los horarios de cada uno serán variables.

¿Habrá atención presencial en los bancos el 30 de abril y 1 de mayo?

El jueves 30 y viernes 1 de mayo son días de descanso no recuperables por lo que no se atenderá de forma presencial en las agencias.

Canales digitales y cajeros operativos durante el feriado largo

Sin embargo, durante el feriado, se mantendrán operativos los siguientes servicios: