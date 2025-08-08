Así atenderán los bancos de Ecuador durante el feriado nacional del 10 de agosto

La atención de los bancos en Ecuador se garantizará durantes el feriado del 10 de agosto.

Ecuador se prepara para el feriado por la conmemoración del Primer Grito de la Independencia. El día de descanso obligatorio a escala nacional se unirá con el fin de semana del 9 y 10 de agosto del 2025.

Por este feriado en medio de la vacaciones escolares de la Sierra y Amazonía se espera la movilidad de miles de personas a diferentes partes del Ecuador. Por ello, la demanda de los servicios bancarios incrementa.

Para estos tres días de asueto, los bancos atenderán por múltiples canales. El sábado 9 y domingo 10 el servicio bancario será igual que los otros fines de semana.

El lunes 11 de agosto, día de descanso no recuperable, no se atenderá de forma presencial en las agencias. Sin embargo, durante los tres días de feriado, se mantendrán operativos los cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas digitales.

Los cajeros permitirán realizar retiros, consultas, depósitos y otras operaciones básicas. Mientras que los corresponsales no bancarios, que funcionan en tiendas, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios, brindarán el servicio en horarios establecidos por cada local.

También los canales digitales serán una de las alternativaa para el feriado. A través de las banca móvil o páginas web, los clientes podrán realizar transferencias, pagos y otros servicios.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) recomienda consultar en los canales oficiales de cada banco para acudir en los horarios específicos y la disponibilidad en los puntos de atención.