Hospitales y centros de salud atenderán con normalidad este 26 de junio en Ecuador

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que los servicios de salud funcionarán con normalidad durante la suspensión de la jornada laboral del viernes 26 de junio de 2026, dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo 431.

Consultas médicas se mantienen sin cambios

El MSP confirmó que las consultas externas programadas para el viernes 26 de junio no serán suspendidas ni reprogramadas.

Las autoridades solicitaron a los pacientes asistir puntualmente a sus citas en los establecimientos de salud.

La decisión responde a la disposición del presidente Daniel Noboa de garantizar la continuidad de los servicios sanitarios durante la suspensión de actividades laborales en el sector público.

Emergencias y hospitalización operarán las 24 horas

Los servicios de emergencia y hospitalización en hospitales y centros de salud tipo C permanecerán completamente habilitados durante la jornada.

También continuarán operando las unidades de cuidados intensivos (UCI), quirófanos, áreas obstétricas, laboratorios, servicios de diagnóstico por imágenes y farmacias.

Además, el Ministerio señaló que mantendrá una coordinación permanente con el ECU 911 para atender cualquier contingencia que se presente a escala nacional.

Hospitales organizarán turnos del personal

Las direcciones provinciales y gerencias hospitalarias serán las encargadas de organizar los turnos del personal indispensable para asegurar la continuidad de la atención en cada establecimiento de salud.

El personal administrativo y aquellos servidores cuyas funciones no sean consideradas críticas se acogerán a la suspensión de la jornada laboral establecida por el Ejecutivo.