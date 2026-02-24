Registro Civil extiende atención para cédula y pasaportes hasta el 31 de julio del 2026

En las agencias del Registro Civil a nivel nacional se dispuso la ampliación de la atención directa, sin agendamiento de turno, para los servicios de cédulas y pasaportes hasta el 31 de julio de 2026.

La decisión se adopta tras los resultados positivos obtenidos durante los meses de implementación de esta dinámica, en los que se evidenció una atención más ágil, reducción de tiempos de espera, cero tramitadores y procesos ordenados.

La entidad señaló que en lo que va del 2026, ya se han entregado 338 537 cédulas y 61 795 pasaportes en el país. En tanto que, en 2025 el Registro Civil emitió 2 538 780 cédulas y 586 630 pasaportes a escala nacional.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 08h00 a 17h00, en todo el país.

El Registro Civil recuerda que no es necesario recurrir a tramitadores y exhorta a la ciudadanía a evitar pagos indebidos o gestiones con terceros. Las personas que detecten irregularidades pueden denunciar el hecho en el correo institucional: somos.eticos@registrocivil.gob.ec.

Requisitos para cedulación y pasaportes

Para la cédula:

Cédula anterior, en caso de renovación.

Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea, si es por pérdida o robo.

Comprobante de pago impreso (si el pago lo realizó en banca corresponsal o en línea).

Para el pasaporte:

Cédula vigente

Pasaporte anterior, en caso de renovación y si este se encuentra vigente.

Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea, si es por pérdida o robo.

Comprobante de pago impreso (si el pago lo realizó en banca corresponsal o en línea).

El costo de la cédula es de $5,00 por primera emisión y $16,00 por renovación. Mientras que la tarifa del pasaporte es de $90,00 por primera vez y renovación, en el caso de adultos mayores (de 65 años en adelante), es de $45,00. Las personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas de pago.

Los valores pueden cancelarse en los módulos de recaudación al interior de las agencias del Registro Civil, en banca corresponsal o a través de la Agencia Virtual.

Los grupos de atención prioritaria (niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad) reciben atención preferencial.