¿Por qué la Fiscalía allanó el Municipio de Cuenca? Las claves del caso por presunto peculado

Así se desarrollaron los allanamientos en Cuenca por presunto peculado este martes 27 de octubre de 2026.

Una serie de operativos ejecutados este martes 27 de octubre de 2026 por la Fiscalía General del Estado en Cuenca volvió a poner en el centro de del debate la situación adiministrativa y judicial del cabildo.

La diligencia judicial se da en medio de una investigación previa por el presunto delito de peculado que apunta a presuntas irregularidades en contrataciones públicas y gestiones pasadas.

¿Qué motivó los operativos de Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado lideró una intervensión simultánea que concluyó el allanamiento de nueve domicilios y cinco oficinas municipales.

Esto con el objetivo de incautar indicios materiales como teléfonos celulares, computadoras, documentación física y digital.

Las pesquisas buscan esclarecer presuntas anomalías detectadas en la adjudicación de contratos durante la administración del exalcalde Cristian Zamora.

Las diligencias se enfocaron en áreas sensibles como contratación relacionada con hospitales, comunicación y eventos.

Dependencias allanadas

Entre las dependencias allanadas constan el despcho de la Alcaldía, la Dirección Administrativa, la Dirección de Gobernabilidad, además de las empresas públicas EMOV EP, ETAPA EP y Corpac.

¿Qué dijo la alcaldesa subrogante?

En rueda de prensa, la alcaldesa subrogante de Cuenca, Marisol Peñaloza, confirmó que los agentes fiscales solicitaron el acceso a:

Correos electrónicos

Herramientas Quipux

Expedientes de exfuncionarios vinculados a la administración del alcalde suspendido Cristian Zamora.

Peñaloza también detalló que la Fiscalía requirió información específica sobre:

Marlon Torres y Pablo Albornoz, exasesores del alcalde suspendido.

Cristian Caranqui

El propio alcalde suspendido, Cristian Zamora Matute.

La autoridad local aclaró que los allanamientos se ejecutaron en viviendas de exfuncioanrios y no trabajadores actuales.

Asimismo, que ofreció total apertura y facilidades a los órganos de justicia para la enrega de la documentación requerida.

También dijo que lamentaba los hechos y pidió disculpas públicas a la ciudadanía, garantizando que los programas y la atención municipal se mantienen con normalidad.

Antecedentes judiciales

Esta investigación se ancla en denuncias previas presentadas por la Secretaría General de Integridad Pública en contra del alcalde suspendido Cristian Zamora.

Las mismas señalan presuntas irregularidades en procesos de contratación que superan los USD 2,4 millones.

Las alertas giraron en torno a la construcción de los hospitales municiaples de El Valle, Baños y Ricaurte.

Según las indagaciones expuestas por el Ejecutivo el pasado 5 de octubre de 2026, el GAD Municipal de Cuenca habría adjudicado contratos a consorcios que mantenían relaciones comerciales con empresas vinculadas a Zamora o a su entorno familiar.

A raíz de estos hallazgos, la Policía confirmó que la Fiscalía solicitó una alerta roja de Interpol para el alcalde suspendido, quien de acuerdo con el Gobierno se encontraría en México.

Por su parte, Cristian Zamora ha rachazado públicamente las acusaciones, calificándolas de falsas, y ha negado tener nexos societarios con las compañías o personas señaladas en las denuncias.

Acumulación judicial

El panorama jurídico de la exautoridad municipal es complejo, ya que este expediente por presunto peculado se suma a otra causa penal abierta en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El presunto delito se habría originado tras un informe de la Contraloría General del Estado que derivó en todos los análisis previos y en solicitudes de formulación de cargos.

Las autoridades judiciales y de control continúan recabando elementos de convicción para determinar responsabilidades penales e institucionales en torno al manejo de los recursos públicos en el cabildo cuencano.