Vehículo perdió pista, subió a la vereda y atropelló a una mujer en Cuenca

El siniestro ocurrió junto al Centro de Revisión Vehicular de Mayancela.

Un accidente de tránsito en el sector de Mayancela, al norte de Cuenca, cobró la vida de una mujer de aproximadamente 45 años este lunes 15 de junio de 2026.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 en las inmediaciones del Centro de Revisión Técnica Vehicular de esa ciudad.

Según reportes preliminares, un taxi impactó la parte posterior de un vehículo particular.

La mujer falleció al instante

Tras el choque, el conductor del auto particular perdió el control, se desvió hacia la vereda y embistió a la víctima.

La ciudadana había dejado su camioneta en un parqueadero cercano y cruzaba la calle a pie tras realizar trámites.

Paramédicos acudieron pero únicamente pudieron confirmar el deceso de la mujer debido a la gravedad del impacto.