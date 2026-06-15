Clausuran camal clandestino que funcionaba en una vivienda en Calderón

Un camal clandestino fue clausurado en el sector La Tola, en la parroquia Calderón, al norte de Quito.

Según información de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en el lugar se encontraron cerca de 400 aves vivas y alrededor de 120 libras de pollo faenado.

"El producto fue retenido para su posterior destrucción, al no cumplir con las condiciones de higiene y salubridad necesarias para el consumo humano", indicó AMC.

Los responsables enfrentarían sanciones

De acuerdo con información oficial, el faenamiento de aves de corral se realizaba en condiciones insalubres, sin infraestructura adecuada y sin los permisos correspondientes.

Fueron los vecinos del sector quienes habían reportado molestias por los fuertes olores que generaba esta actividad.

Según la AMC, los responsables podrían enfrentar dos sanciones que, en conjunto, superarían los USD 12 000.