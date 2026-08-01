Solo 41 cines en el mundo proyectan 'La Odisea' en el formato elegido por Christopher Nolan

Solo 41 salas en el mundo proyectan 'La Odisea' en IMAX 70 mm

Christopher Nolan vuelve a convertir el formato cinematográfico en parte de la experiencia.

Su nueva película, 'La Odisea', es la primera producción filmada completamente con cámaras IMAX 70 mm de 15 perforaciones (1570), el sistema de mayor resolución utilizado en la industria del cine.

Sin embargo, solo 41 salas en todo el mundo cuentan con la tecnología necesaria para proyectarla en ese formato.

Lo que ha llevado a cientos de fanáticos a viajar incluso entre continentes para verla tal como fue concebida por el director, según un reportaje publicado por The Guardian.

Un formato casi único en el mundo

El formato IMAX 70 mm (1570) utiliza película fotográfica de 70 milímetros y 15 perforaciones por cuadro, lo que ofrece una resolución superior a la de la proyección digital convencional.

Christopher Nolan es uno de los principales defensores de este sistema y trabajó junto con IMAX para desarrollar mejoras técnicas durante el rodaje de 'La Odisea', entre ellas un sistema que permitió grabar diálogos con estas cámaras de gran tamaño y peso.

Actualmente existen solo 41 cines capaces de proyectar la película en este formato. Siete de ellos están fuera de Norteamérica y uno se encuentra en el hemisferio sur, en Melbourne, Australia.

¿Dónde puede verse en IMAX 70 mm?

Estados Unidos: 25 salas.

25 salas. Canadá: 9 salas.

9 salas. Reino Unido: 3 salas.

3 salas. Australia: 1 sala.

1 sala. Bélgica: 1 sala.

1 sala. República Checa: 1 sala.

1 sala. Francia: 1 sala.

1 sala. América Latina: ninguna sala cuenta actualmente con proyección IMAX 70 mm para The Odyssey.

Nolan Impulsa el regreso del cine en película

Especialistas consultados por The Guardian consideran que el éxito de Christopher Nolan ha contribuido al resurgimiento del cine filmado en formatos analógicos.

Desde el estreno de 'Oppenheimer' en 2023, el número de salas capaces de proyectar IMAX 70 mm aumentó de 30 a 41 en todo el mundo.

Para Nolan, el formato forma parte esencial de la narrativa visual y busca que el público experimente sus películas con la máxima calidad posible, una filosofía que continúa atrayendo tanto a cinéfilos como a nuevas generaciones de espectadores.