Tragedia en el sur de Quito: dos personas murieron tras el volcamiento de un vehículo en Guamaní

Dos personas murieron tras el volcamiento de un vehículo en Guamaní

Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este sábado 1 de agosto de 2026 dejó dos personas fallecidas en el sector de Guamaní, en el sur de Quito.

Además, una persona resultó herida y recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Vehículo se volcó en Guamaní

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que atendió la emergencia durante la madrugada, luego del reporte de un vehículo que se volcó en el sector de Guamaní.

Equipos de rescate y atención prehospitalaria acudieron al sitio para asistir a las personas afectadas.

Dos personas fallecieron y una resultó herida

Como consecuencia del siniestro, dos personas perdieron la vida, mientras que una tercera recibió atención médica en el lugar por parte del personal de emergencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni las causas que originaron el siniestro

Tras el volcamiento, los organismos de respuesta coordinaron las labores de atención y aseguraron la zona mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigarán las circunstancias del siniestro.

Autoridades llaman a conducir con precaución

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó a la ciudadanía la importancia de conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante para reducir el riesgo de accidentes de tránsito.

Además, se recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato con el ECU 911.