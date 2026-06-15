Radiación UV en Ecuador: Estas son las provincias bajo alerta este martes 16 de junio

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que para este martes 16 de junio de 2026 se prevén índices de radiación UV entre 8 y 10, considerados dentro de la categoría "Muy Alta", en provincias de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Radiación UV: ¿Qué provincias están bajo alerta muy alta?

Según el reporte difundido por el Inamhi, las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena registrarán niveles muy altos de radiación en la región Costa.

Estas condiciones implican una mayor intensidad de los rayos ultravioleta durante las horas de mayor exposición solar.

Provincias de la Sierra

En la región Interandina, el pronóstico incluye a Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Azuay y Loja.

En estas provincias se esperan índices UV entre 8 y 10, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Amazonía y Galápagos

La advertencia también alcanza a las provincias amazónicas de Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y el sur de Pastaza.

Además, las Islas Galápagos forman parte de las zonas donde se prevé una radiación ultravioleta muy alta para la jornada del martes.

Horas críticas: Evite la exposición directa al sol

El organismo meteorológico recomienda prestar atención al periodo comprendido entre las 10:00 y las 15:00, cuando la radiación solar alcanza sus niveles más elevados.

Durante ese intervalo, la exposición directa al sol puede ser más intensa en las provincias incluidas en el pronóstico.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, el Inamhi aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

También recomienda el uso de protección solar, ropa que cubra la piel, gafas con filtro UV y mantenerse hidratado, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre.