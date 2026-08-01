Más de 50 actividades gratuitas para los jóvenes durante agosto en Quito

Los jóvenes podrán disfrutar más de 50 actividades en distintos puntos de la capital en agosto.

Los jóvenes de Quito podrán participar durante agosto en más de 50 actividades gratuitas relacionadas con tecnología, cultura, deporte, liderazgo y emprendimiento.

La programación se desarrollará en distintos espacios del norte, centro y sur de la ciudad como parte del Mes de las Juventudes, presentado por el Municipio.

La agenda incluye desde festivales culturales hasta capacitaciones en herramientas tecnológicas, con el objetivo de ampliar los espacios de formación y participación para la población juvenil.

Talleres de IA, programación y ciberseguridad

Uno de los componentes de la programación estará enfocado en la capacitación tecnológica.

Durante agosto se realizarán talleres sobre desarrollo de aplicaciones, programación en Python, Git y GitHub, análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de la identidad digital.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Innovación iQ, ConQuito y también mediante plataformas virtuales.

Una hackatón buscará soluciones para La Mariscal

Entre las actividades previstas también consta una hackatón en la que participarán universidades de la ciudad.

El reto será desarrollar propuestas tecnológicas para aportar soluciones relacionadas con la seguridad en el sector de La Mariscal.

Cultura, deporte y espacios de encuentro

La agenda también contempla eventos recreativos y culturales como la Fiesta del Sol Norte, Varieté y After Circo, Wambras Chef, Puppy Yoga Fest, Wambras Talento Fest y la entrega de los Premios Dolores Veintimilla.

Además, se realizarán actividades orientadas a fortalecer el liderazgo juvenil, el emprendimiento y la participación comunitaria.

Actividades durante todo agosto

Las más de 50 actividades se desarrollarán a lo largo de agosto en diferentes puntos de Quito y estarán dirigidas a jóvenes interesados en fortalecer sus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades o participar en espacios de innovación, cultura y deporte.

Durante la presentación de la agenda, el alcalde Pabel Muñoz señaló que la programación busca convertir agosto en un mes dedicado a promover iniciativas relacionadas con innovación, empleo, educación, cultura y participación juvenil.