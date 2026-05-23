Don Omar: el 'Rey del Reggaetón' marcó generaciones y prepara una gira cargada de éxitos

Don Omar vuelve a los escenarios con una gira llena de clásicos del reggaetón

Don Omar no solo es uno de los nombres más influyentes del reggaetón: para muchos fans y expertos del género urbano, es una de las figuras que ayudó a convertir la música latina en un fenómeno global.

Con más de dos décadas de carrera, William Omar Landrón Rivera su nombre real construyó un legado musical que incluye millones de discos vendidos, giras internacionales y algunos de los himnos más reconocidos de la música urbana.

De pastor a estrella mundial del reggaetón

Antes de convertirse en artista, Don Omar estuvo vinculado a la música religiosa y llegó a ser pastor durante varios años en Puerto Rico. Más adelante dio el salto al género urbano y comenzó a colaborar con productores y artistas clave del reggaetón de inicios de los 2000.

Su gran explosión internacional llegó en 2003 con el álbum The Last Don, considerado uno de los discos que ayudó a internacionalizar el reggaetón. Canciones como:

Dile

Dale Don Dale

Pobre Diabla

se transformaron rápidamente en clásicos del género.

Los éxitos que consolidaron su carrera

Con el paso de los años, Don Omar lanzó varios de los temas más exitosos del reggaetón y la música latina.

Entre sus canciones más reconocidas destacan:

Danza Kuduro

Bandoleros

Salió el Sol

Taboo

Virtual Diva

Ella y Yo

Angelito

Conteo

Muchos de estos temas dominaron rankings internacionales y continúan siendo parte de playlists y conciertos alrededor del mundo.

Además, el álbum King of Kings lanzado en 2006 alcanzó el número uno en el listado Top Latin Albums de Billboard y llegó incluso al Top 10 del Billboard 200 en Estados Unidos, algo poco común para un disco urbano latino en esa época.

Premios y récords

La trayectoria del artista puertorriqueño también ha estado marcada por importantes reconocimientos.

Según registros de premios y medios especializados, Don Omar acumula:

múltiples Billboard Latin Music Awards

premios Latin Grammy Awards

Latin Grammy Awards reconocimientos en Premio Lo Nuestro y Premios Juventud

récords de visualizaciones y ventas internacionales

En 2024 incluso recibió el reconocimiento “Global Icon Award” por su impacto mundial en el reggaetón y la música latina.

¿Cuántos años estuvo alejado de la música?

Aunque Don Omar nunca desapareció totalmente de la escena, sí atravesó etapas de menor actividad musical y giras más reducidas.

En 2017 realizó una gira llamada Forever King, The Last Tour, que inicialmente fue interpretada como una despedida. Posteriormente se conoció que existían conflictos contractuales y el artista retomó su carrera años después.

Su regreso más fuerte ocurrió con el tour Back to Reggaetón y nuevos lanzamientos musicales, consolidando nuevamente su presencia en los escenarios internacionales.

El éxito de su regreso

La gira Back to Reggaetón se convirtió en uno de los tours latinos más exitosos de 2024.

Según datos recopilados por Billboard y Pollstar, el tour vendió alrededor de 335.000 boletos y generó más de 39 millones de dólares en ingresos durante 39 conciertos.

El impacto confirmó que Don Omar sigue siendo una de las figuras más convocantes del género urbano.

Lo que se espera de “The Last King World Tour”

Ahora, el cantante prepara su nueva gira internacional llamada The Last King World Tour, anunciada para 2026 y que recorrerá más de 20 ciudades en Estados Unidos antes de extenderse a otros mercados.

El espectáculo promete reunir los mayores éxitos de su carrera y una producción enfocada en celebrar su legado dentro del reggaetón.

Entre las canciones que los fans esperan escuchar están:

Danza Kuduro

Dale Don Dale

Bandoleros

Salió el Sol

Virtual Diva

Taboo

además de colaboraciones históricas y clásicos que marcaron a toda una generación.

Una figura clave en la historia del género urbano

La influencia de Don Omar va más allá de sus canciones. Su carrera ayudó a abrir el camino internacional para el reggaetón en momentos en los que el género aún luchaba por entrar a mercados globales.

Hoy, más de 20 años después de sus primeros éxitos, sigue siendo considerado por millones de fans como uno de los grandes referentes de la música urbana latina.