Nueva disputa entre el alcalde Aquiles Álvarez y la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga

La prefecta Marcela Aguiñaga y el alcalde Aquiles Alvarez siguen en las confrontaciones por la av. del Bombero.

El Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la Prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, siguen en una disputa mediática por la obra en la avenida del Bombero, en el sector Los Ceibos, en Guayaquil.

La Prefecta respondió este lunes 18 de agosto a las críticas del alcalde. Lo hizo durante una entrevista en Teleamazonas. Aguiñaga en su intervención por la última confrontación en redes sociales aseguró que el debate no debe centrarse en insultos ni descalificaciones.

“Aquí no se trata de troleríos ni de insultos; los guayaquileños ya estamos acostumbrados a sus berrinches, pero así no se administra una ciudad. Se administra con madurez”, manifestó en el espacio de entrevistas .

La Prefecta también insistió en que su prioridad son las obras y la atención a los problemas de la ciudadanía como la congestión en Guayaquil. “En vez de desgastarme en cosas que no tienen sentido, nos dedicamos a solucionar lo importante. El colapso de la avenida del Bombero no es nuevo”, dijo.

Horas después se pronunció el alcalde Alvarez. "Ella no tiene documentos que la respalden en el tema de la suspensión del registro ambiental (en la obra de la avenida del Bombero). Como no puede hablar de ese tema quiere llevar la narrativa o el debate al tema de los berrinches", respondió el Burgomaestre.

Y luego añadió: "no he hecho ningún berrinche, eso sí he alzado la voz porque nos paralizan una obra en Guayaquil. Si para ella (Aguiñaga) eso es un berrinche, qué pena (...). Es un berrinche con amor de mi parte", manifestó el Alcalde.