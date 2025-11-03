Biess reactiva los servicios en línea para realizar préstamos hipotecarios y quirografarios

Los préstamos son los servicios más demandados en el Biess

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) informó este lunes 3 de noviembre de 2025 que sus servicios en línea se encuentran disponibles. El portal fue habilitado dos días después de la suspensión.

A través de un comunicado, el Biess indicó a sus afiliados, jubilados y pensionistas que este lunes concluyó el mantenimiento tecnológico programado el sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Desde hoy los servicios en línea de préstamos hipotecarios y quirografarios se encuentran nuevamente disponibles. Ambos son uno de los principales productos que el Biess ofrece a sus usuarios.

En febrero del 2025 se informó que "el Biess tenía como meta para el 2025, colocar 5 341 millones de dólares en préstamos" hipotecarios, quirografarios y prendarios.

Esto con el objetivo de acercar aún más sus productos a la comunidad, con información y asesoría especializada para que los afiliados, jubilados y la ciudadanía en general.