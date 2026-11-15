Bomberos rescatan a familias y animales de las inundaciones en Milagro, Guayas

Las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos provocaron inundaciones en varios sectores de Milagro, en la provincia del Guayas.

Ante la emergencia, equipos de rescate de diferentes cantones se desplazaron, el sábado 14 de noviembre, hasta la zona para evacuar a las familias y auxiliar a los animales afectados por el avance del agua.

En las labores participan efectivos de los Cuerpos de Bomberos de Guayaquil y Samborondón, quienes utilizan botes para movilizar a las personas desde las calles y viviendas inundadas hacia lugares seguros.

El equipo de rescate desplegado a #Milagro trabajó en dos grupos, con el apoyo y guía de bomberos locales. Cómo parte de las operaciones evacuamos a una mujer de 48 años, 2 niños y una adulta mayor. Además, durante el trayecto también rescatamos un perrito que se encontraba nadando en el agua de inundación. #EstamosAquí — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 15, 2026

Durante uno de los operativos, un equipo de rescate que trabajó en dos grupos, con el acompañamiento de bomberos locales, logró evacuar a una mujer de 48 años, dos niños y una adulta mayor. Además, los rescatistas auxiliaron a un perro que se encontraba nadando en medio del agua acumulada.

Por su parte, Bomberos de Samborondón informó que durante las intervenciones del sábado 14 de noviembre consiguió evacuar a aproximadamente 60 personas y rescatar a varias mascotas afectadas por las inundaciones.

Los equipos de emergencia también se incorporaron al Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de respuesta. Un contingente de 20 rescatistas fue asignado al sector de Margarita 2, donde apoya en la evacuación de las familias y su traslado hacia zonas seguras.

Hasta el momento, hemos puesto a salvo aproximadamente a 30 personas en Milagro. Nuestro equipo continúa con las labores de evacuación en los sectores afectados. https://t.co/b1ONwUDEkt — Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón (@BCB_Samborondon) November 14, 2026

Alojamientos temporales

Ante la cantidad de familias afectadas, el COE Nacional informó que se habilitaron dos instituciones educativas como alojamientos temporales en Milagro: las unidades educativas Teniente Hugo Ortiz y 17 de Septiembre.

Según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos:

Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz: alberga a 41 familias, correspondientes a 113 personas.

alberga a 41 familias, correspondientes a 113 personas. Unidad Educativa 17 de Septiembre: recibe a 39 familias, equivalentes a 170 personas.

recibe a 39 familias, equivalentes a 170 personas. En total, ambos espacios acogen a 80 familias y 283 personas.

Además, se coordinó el traslado de colchones y bases hasta Milagro para brindar asistencia a quienes perdieron sus pertenencias por el ingreso del agua a sus viviendas.