16 ríos están desbordados en cuatro provincias de la Costa este domingo 15 de noviembre
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, hay ríos desbordados en Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.
Desbordamiento de ríos dejan caminos anegados en las provincias de la Costa
API
Compartir
Actualizado:
15 nov 2026 - 09:47
Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 16 ríos y esteros en cuatro provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Pula – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Estero San Juan - Balzar
- Río Milagro - Milagro
- Estero San Miguel- Milagro
- Río Venecia - Milagro
- Río Bachillero - Pedro Carbo
Manabí:
- Río Portoviejo - Santa Ana
Los Ríos:
- Río Chilintomo – Babahoyo.
- Río Oncebi - Ventanas
- Estero Bobo - Ventanas
- Río Salampe - Urdaneta
Santa Elena:
- Río California.
- Río Salanguillo.
- Río Javita.
Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 10 ríos y esteros adicionales en Guayas y Los Ríos con tendencia a aumentar de nivel.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el domingo 15 de noviembre en la Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.
La entidad explica que estas condiciones climatológicas ocurren porque el fenómeno El Niño se encuentra en su fase de madurez "que propicia el fortalecimiento y activación de las lluvias".
Compartir