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Ecuador

16 ríos están desbordados en cuatro provincias de la Costa este domingo 15 de noviembre 

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, hay ríos desbordados en Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.

Desbordamiento de ríos dejan caminos anegados en las provincias de la Costa

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Autor

Ana Rosero

Actualizado:

15 nov 2026 - 09:47

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Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 16 ríos y esteros en cuatro provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00,  identifica afectaciones en Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

  1. Guayas:

    • Estero El Cañal – Daule.
    • Río Pula – Daule.
    • Río Jaboncillo – Daule.
    • Estero San Juan - Balzar
    • Río Milagro - Milagro
    • Estero San Miguel- Milagro
    • Río Venecia - Milagro
    • Río Bachillero - Pedro Carbo

  2. Manabí:

    • Río Portoviejo - Santa Ana

  3. Los Ríos:

    • Río Chilintomo – Babahoyo.
    • Río Oncebi - Ventanas
    • Estero Bobo - Ventanas
    • Río Salampe - Urdaneta

  4. Santa Elena:

    • Río California.
    • Río Salanguillo.
    • Río Javita.

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 10 ríos y esteros adicionales en Guayas y Los Ríos con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el domingo 15 de noviembre en la Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

La entidad explica que estas condiciones climatológicas ocurren porque el fenómeno El Niño se encuentra en su fase de madurez "que propicia el fortalecimiento y activación de las lluvias".

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