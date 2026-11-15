16 ríos están desbordados en cuatro provincias de la Costa este domingo 15 de noviembre 

Desbordamiento de ríos dejan caminos anegados en las provincias de la Costa

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 16 ríos y esteros en cuatro provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Pula – Daule.

Río Jaboncillo – Daule.

Estero San Juan - Balzar

Río Milagro - Milagro

Estero San Miguel- Milagro

Río Venecia - Milagro

Río Bachillero - Pedro Carbo Manabí: Río Portoviejo - Santa Ana Los Ríos: Río Chilintomo – Babahoyo.

Río Oncebi - Ventanas

Estero Bobo - Ventanas

Río Salampe - Urdaneta Santa Elena: Río California.

Río Salanguillo.

Río Javita.

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 10 ríos y esteros adicionales en Guayas y Los Ríos con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el domingo 15 de noviembre en la Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

La entidad explica que estas condiciones climatológicas ocurren porque el fenómeno El Niño se encuentra en su fase de madurez "que propicia el fortalecimiento y activación de las lluvias".