Un joven habría robado un patrullero de la Policía y lo volcó en la av. Simón Bolívar, en Quito

Un patrullero de la Policía Nacional se volcó sobre la av. Simón Bolívar, este domingo 15 de noviembre de 2026.

Un patrullero de la Policía Nacional terminó volcado sobre la calzada tras un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este domingo 15 de noviembre de 2026, en Quito.

Según información del ECU 911, la alerta ingresó a las 05:16. La emergencia ocurrió en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, a la altura del sector de Santa Rosa.

https://t.co/qJsJndFiTa ⚠️ 👉 La Agencia Nacional de Tránsito reportó 1 862 fallecidos y 14 547 lesionados por siniestros viales en Ecuador entre enero y septiembre de 2026. https://t.co/xloqOJIUZ4 — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 15, 2026

Al lugar del accidente se movilizó personal de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Se investigan las causas de este siniestro.

Imágenes del accidente muestran al vehículo policial completamente volcado sobre la carretera, lo que generó restricciones en la circulación vehicular de este tramo.

Según el reporte del organismo de emergencias, el tránsito se encuentra parcialmente habilitado en el sector, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución.

Patrullero habría sido robado

Según las primeras investigaciones, el patrullero habría sido robado de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) por un joven y posteriormente él volcó el vehículo.

Según el parte policial, el sospechoso que conducía el patrullero es un joven de 29 años. Él había estado aprehendido en la UPC de El Inca.

Personal de la UPC tuvo que salir para ejecutar una intervención de seguridad. En ese moemnto el joven aprehendido aprovechó para quitarse las esposas y se fugó en el patrullero.