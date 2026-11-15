Clubes de lectura: ¿cómo ser parte de este puente para hacer comunidad en Quito?
Descubre qué es un club de lectura, sus beneficios y los espacios disponibles que puedes encontrar en Quito.
Clubes de lectura generan comunidad e impulsan la literatura en Quito
Referencial - Pexels
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Actualizado:
15 nov 2026 - 10:00
Aunque tradicionalmente la lectura es vista como una actividad íntima y solitaria, la existencia de clubes genera en los lectores un puente con el propósito de hacer comunidad para aprender, entretenerse y enriquecer la mente.
Los antecedentes de estos grupos de lectura se remontan a las tertulias literarias del siglo XIX. A estos se considera el primer club de lectura formal registrado en la historia.
Pero su formación y popularidad despegó durante el siglo XX, en Estados Unidos. En 1996 se popularizó un club de lectura creado por Oprah Winfrey, lo que inspiró a muchas más celebridades a replicar este formato.
Hoy en día, estos espacios son impulsados por la irrupción de las plataformas digitales y las comunidades virtuales en TikTok, Instagram y YouTube, que han transformado la recomendación literaria.
Una de las últimas tendencias son los reading parties, una actividad en la que lectores hacen reuniones temáticas en espacios públicos o privados para leer de forma simultánea pero en compañía y con la finalidad de socializar y generar lazos con otras personas.
¿Cuáles son los beneficios de leer y ser parte de un club de lectores?
Participar activamente en un club de lectura trasciende del entretenimiento y aporta múltiples ventajas avaladas por expertos.
Un artículo de Atravaler Teacher señala los siguientes beneficios:
Iniciativas y espacios de lectura en Quito
La capital ecuatoriana cuenta con diversas propuestas presenciales y virtuales diseñadas para integrar a los amantes de la literatura.
Una iniciativa comunitaria que se ha popularizado en redes sociales es el Círculo de Lectura de Tremendas, un espacio enfocado principalmente en mujeres jóvenes mayores de 18 años interesadas en el arte, la cultura y la literatura.
Esta iniciativa se distingue por capacitar a sus propias participantes como talleristas encargadas de planificar encuentros dinámicos, creativos y seguros.
Las ediciones constan generalmente de siete sesiones distribuidas en una por semana, con un cupo limitado de entre 10 y 15 personas. Incluyen los materiales de lectura en formato digital, certificado final y acompañamiento presencial por una tarifa simbólica de autogestión, indica Karla Pérez, gestora de la iniciativa.
La oferta en la ciudad se adapta a distintos perfiles y preferencias mediante opciones consolidadas:
- Café Tres Gatos: Es un espacio cultural que ofrece dos clubes de lectura alternados quincenalmente los sábados, abiertos a todo público con una propuesta de literatura variada.
- Casa Benjamín Carrión: Desde 2021 el ciclo "Tardes de lectura", un espacio enfocado en la difusión de literatura contemporánea escrita por autoras ecuatorianas, latinoamericanas y universales.
- Bookish Librería: La iniciativa de esta librería independiente destaca por organizar clubes temáticos, uno de los más populares fue el enfocado en las obras que inspiraron a Studio Ghibli. Este club combina sesiones virtuales con cierres presenciales.
- Club de Lectura Quito: Nació como un grupo de amigas lectoras en 2015. En la actualidad su comunidad crece en redes sociales y mantienen un espacios virtuales activos mes a mes. Su comunidad comparte reseñas, recomendaciones y debates literarios a través de redes sociales y en los encuentros programados.
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