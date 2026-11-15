Clubes de lectura: ¿cómo ser parte de este puente para hacer comunidad en Quito?

Aunque tradicionalmente la lectura es vista como una actividad íntima y solitaria, la existencia de clubes genera en los lectores un puente con el propósito de hacer comunidad para aprender, entretenerse y enriquecer la mente.

Los antecedentes de estos grupos de lectura se remontan a las tertulias literarias del siglo XIX. A estos se considera el primer club de lectura formal registrado en la historia.

Pero su formación y popularidad despegó durante el siglo XX, en Estados Unidos. En 1996 se popularizó un club de lectura creado por Oprah Winfrey, lo que inspiró a muchas más celebridades a replicar este formato.

Hoy en día, estos espacios son impulsados por la irrupción de las plataformas digitales y las comunidades virtuales en TikTok, Instagram y YouTube, que han transformado la recomendación literaria.

Una de las últimas tendencias son los reading parties, una actividad en la que lectores hacen reuniones temáticas en espacios públicos o privados para leer de forma simultánea pero en compañía y con la finalidad de socializar y generar lazos con otras personas.

¿Cuáles son los beneficios de leer y ser parte de un club de lectores?

Participar activamente en un club de lectura trasciende del entretenimiento y aporta múltiples ventajas avaladas por expertos.

Un artículo de Atravaler Teacher señala los siguientes beneficios:

Beneficio / Aspecto Descripción Fortalecimiento de habilidades cognitivas Al debatir sobre una obra, el lector profundiza en su comprensión lectora, organiza mejor sus ideas antes de expresarlas y enriquece su vocabulario. Además, existen beneficios propios de la lectura, como el aumento de la concentración, la memoria y la reducción del estrés. Estímulo de la capacidad crítica y argumentativa Confrontar puntos de vista opuestos obliga a defender posturas propias con argumentos sólidos, agudizando con el tiempo la capacidad de análisis frente a cualquier texto. Desarrollo de la empatía Escuchar interpretaciones diversas fomenta la escucha activa y la comprensión de realidades ajenas. Autoestima y seguridad En un entorno respetuoso y seguro, los participantes más reservados encuentran confianza para tomar la palabra, sentirse valorados y compartir sus pensamientos y emociones. Exploración de nuevos géneros Salir de la zona de confort literaria es más sencillo cuando la elección del libro es colectiva, permitiendo descubrir autores o temáticas que normalmente se habrían ignorado.

Iniciativas y espacios de lectura en Quito

La capital ecuatoriana cuenta con diversas propuestas presenciales y virtuales diseñadas para integrar a los amantes de la literatura.

Una iniciativa comunitaria que se ha popularizado en redes sociales es el Círculo de Lectura de Tremendas, un espacio enfocado principalmente en mujeres jóvenes mayores de 18 años interesadas en el arte, la cultura y la literatura.

Esta iniciativa se distingue por capacitar a sus propias participantes como talleristas encargadas de planificar encuentros dinámicos, creativos y seguros.

Las ediciones constan generalmente de siete sesiones distribuidas en una por semana, con un cupo limitado de entre 10 y 15 personas. Incluyen los materiales de lectura en formato digital, certificado final y acompañamiento presencial por una tarifa simbólica de autogestión, indica Karla Pérez, gestora de la iniciativa.

La oferta en la ciudad se adapta a distintos perfiles y preferencias mediante opciones consolidadas: