Lluvias en Santa Cruz obligaron a evacuar temporalmente a familias de zonas de riesgo
El incremento del caudal en las encañadas y en la cascada motivó la evacuación preventiva de habitantes cercanos a los cauces.
Intensas lluvias se registraron en Santa Cruz, Galápagos, el sábado 14 de noviembre.
Policía Nacional
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Actualizado:
15 nov 2026 - 07:31
Las intensas lluvias registradas, el sábado 14 de noviembre, en la isla Santa Cruz, en Galápagos, provocaron un incremento del caudal en las encañadas y en la cascada.
Ante esta situación, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Santa Cruz solicitó la evacuación temporal de las familias que habitan cerca del sector conocido como La Cascada y de otros sectores considerados de riesgo.
Como parte del operativo, se coordinó con personal de las Fuerzas Armadas el retiro de las personas que permanecían cerca de los bordes del cauce.
Según el reporte de las autoridades de emergencia, estos espacios quedaron despejados como medida de prevención ante el aumento del caudal.
Mientras tanto, en Santa Cruz continúan habilitados tres alojamientos temporales, donde reciben asistencia 17 familias, que representan a 56 personas.
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