Siniestro de tránsito en la vía Calacalí - La Independencia deja un fallecido y varios heridos

Un bus interprovincial de la cooperativa Trans Esmeraldas se volcó la madrugada de este jueves 28 de agosto del 2025 en el sector de Pedro Vicente Maldonado.

Desde el sistema integrado de seguridad ECU 911 se informó que la alerta sobre el siniestro de tránsito, ocurrido en el cantón Pedro Vicente Maldonado, al nororiente de Pichincha, ingresó a las 03:04 de este jueves.

El bus de pasajeros se volcó específicamente en el kilómetro 112 de la vía Calacalí – La Independencia.

Tras recibir la alerta se activaron recursos de respuesta y se coordinó la atención con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos.

Las unidades que llegaron hasta el sitio del siniestro confirmaron de manera preliminar el fallecimiento de una persona. Otros pasajeros resultaron heridos y trasrecibir primeras valoraciones fueron trasladados a casas de salud.