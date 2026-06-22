Bus retenido en Guayaquil por circular con una llanta menos

Un bus fue captado mientras circulaba sin una llanta en la parte posterior.

Las autoridades retuvieron a un bus de pasajeros que circulaba con una llanta menos, informó este lunes 22 de junio de 2026 la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM).

De acuerdo con las autoridades, el bus fue retenido porque no cumplía con las condiciones para la circulación.

El vehículo de transporte público fue trasladado a un Centro de Retención Vehicular para el respectivo proceso.

Las autoridades, sin embargo, no detallaron la sanción específica aplicada por circular con una llanta menos en la parte posterior del bus.

La unidad de transporte fue captada el domingo circulando con dos ruedas del lado derecho y solo una del lado izquierdo.

Según la denuncia en redes sociales, el bus "iba tambaleando de un lado a otro".

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en el artículo 382 que la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y con ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una pena de 30 a 180 días de cárcel y suspensión de la licencia por el mismo plazo.