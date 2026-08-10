Terremoto de 7,4 en Colombia: estas son las réplicas registradas tras el fuerte sismo

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.

El movimiento principal ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El sismo fue sentido en distintas zonas del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia y Popayán.

Tras el terremoto, el SGC reportó nuevos movimientos en la misma zona, considerados réplicas del evento principal.

¿Cuáles fueron las réplicas del terremoto de 7,4?

Durante la mañana de este lunes se registraron al menos dos réplicas de magnitud considerable en el área de San José del Palmar, según el último reporte del Servicio Geológico de Colombia.

La primera tuvo una magnitud de 4,8 y se registró aproximadamente a las 8:18 a. m., cerca de 45 minutos después del terremoto principal.

Posteriormente, se registró otro movimiento de magnitud 3,8, aproximadamente a las 10:01 a. m., también en el área de San José del Palmar.

Estos movimientos son considerados los más fuertes. Sin embargo, en la página oficial del Servicio Geológico Colombiano, ya se reportan más de 13 réplicas hasta el mediodía de este lunes.

Todas superan los dos puntos de magnitud y tienen como epicentro a zona del Chocó.

¿Por qué ocurren réplicas después de un terremoto?

Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y se producen como parte del proceso de reajuste de las estructuras geológicas en la zona donde ocurrió el evento.

Según la página del SGC la magnitud y frecuencia pueden variar. En general, pueden registrarse varias réplicas después de un sismo de gran magnitud, especialmente durante las primeras horas y días posteriores.