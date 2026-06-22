Dos militares resultan heridos tras ser embestidos por un auto en la vía a Daule

Un siniestro ocurrió en la vía a Daule, cerca de la parada de Metrovía Gallegos Lara, sentido hacia el norte.

Dos militares resultaron heridos, la madrugada de este 22 de junio de 2026, luego de ser impactados por un vehículo mientras participaban en un operativo de control de seguridad en la vía a Daule, en Guayaquil.

El incidente ocurrió cerca de las 04:30, a la altura de la parada de la Metrovía Gallegos Lara, donde personal militar realizaba inspecciones a los automotores que circulaban por el sector.

Según información preliminar, los uniformados habían detenido un vehículo de color blanco para efectuar una revisión de rutina cuando otro automóvil llegó al sitio.

Presuntamente, el conductor de este segundo vehículo no advirtió la presencia de los militares en la calzada y terminó embistiéndolos.

Producto del impacto, los dos uniformados fueron golpeados por el parabrisas y la parte frontal del vehículo y quedaron tendidos sobre la vía. Posteriormente, ambos fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención médica.

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Las imágenes del lugar evidenciaron los daños sufridos por el automotor involucrado, cuya parte frontal y parabrisas quedaron destruidos tras el impacto.

Tras el atropellamiento, el conductor intentó huir, pero otros militares que se encontraban participando en el operativo iniciaron una persecución inmediata. Minutos después lograron interceptarlo.