Aplazan fecha del fútbol en Colombia tras terremoto

Los partidos restantes de la cuarta fecha del torneo de primera división del fútbol en Colombia fueron aplazados tras el terremoto que sacudió este lunes 10 de agosto del 2026 al país andino, con un saldo preliminar de 18 muertos, informó el ente rector del balompié local.

"Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programadas.

Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios", indicó la Dimayor en un comunicado.

Un fuerte terremoto sacudió el lunes Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo inicial de 18 muertos y al menos 20 edificaciones colapsadas en el oeste del país.

El sismo ocurrió a las 07H34 locales y tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

En Pereira se reportaron 18 muertes, mientras que en Cali hay 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas dentro, según las autoridades locales.

"Hasta el momento llevamos nosotros registrados 18 personas muertas, lamentablemente (...) la situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en entrevista con Caracol Radio.

En tanto, Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que "tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas".