Colombia declara desastre nacional tras terremoto que ya deja más de 70 muertos 

Decenas de edificios colapsaron tras el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia este lunes.

El Gobierno de Colombia declaró desasatre nacional tras el terremoto de 7.4 en la escala de Ritcher que sacudió al país la mañana de este lunes 10 de agosto del 2026.

Hasta las 11:30 de este lunes 10 de agosto de 2026, el país reporta 71 personas fallecidas, según el balance difundido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Del total de víctimas mortales, 40 corresponden a Risaralda, 27 al Valle del Cauca y cuatro a Chocó. De acuerdo con el reporte, 29 de las personas fallecidas se encontraban en ciudades capitales.

La emergencia ha generado además afectaciones en infraestructura y mantiene activados los organismos de respuesta en varias zonas del país.

Gobierno declara desastre nacional por el terremoto

Ante la magnitud de los daños humanos y materiales ocasionados por el sismo, el Gobierno de Colombia declaró la situación de desastre nacional.

La medida permitirá reforzar la movilización y coordinación de las capacidades institucionales para atender la emergencia y responder a las necesidades de las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia para realizar labores de rescate, atención médica, evaluación de daños y asistencia a las personas damnificadas.

Pereira, Cali, Manizales, entre las ciudades más afectadas

Entre las ciudades capitales que concentran las situaciones más críticas están Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia.

En estos territorios se reportan personas fallecidas, heridas y atrapadas, además de colapsos estructurales y daños en infraestructura estratégica.

Las afectaciones alcanzan también a establecimientos hospitalarios, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, lo que incrementa la complejidad de la respuesta.

La evaluación de daños continúa mientras los organismos de emergencia trabajan para determinar el alcance total de las afectaciones provocadas por el terremoto

Asocapitales informó que participa en el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres y mantiene comunicación permanente con los alcaldes de las ciudades afectadas y sus equipos de emergencia.

El objetivo es conocer directamente la evolución de la situación y establecer cuáles son las necesidades prioritarias de cada territorio para fortalecer la atención.

El balance de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores de búsqueda y rescate y se consolide la información proveniente de las zonas afectadas.