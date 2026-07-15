La búsqueda de seis desaparecidos continúa tras el aluvión en Zamora Chinchipe

Organismos de socorro trabajan para localizar a las personas desaparecidas tras el aluvión del 3 de julio.

Las labores para localizar a seis personas desaparecidas continúan en la provincia de Zamora Chinchipe, luego del desbordamiento de un río y el aluvión registrado el pasado 3 de julio.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realizó una nueva evaluación de la emergencia este 15 de julio de 2026. La entidad confirmó la muerte de 13 personas. Además, 42 personas resultaron heridas y hay 246 damnificados.

Entre las personas cuyo paradero aún se desconoce se encuentra la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano Haro, participó en la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, donde se revisaron las acciones ejecutadas en la parroquia Guadalupe y se adoptaron nuevas resoluciones.

Búsqueda continuará

Durante la reunión se ratificó que la fase de búsqueda y localización de los desaparecidos continuará con la participación de los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las entidades que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

"Las instituciones competentes mantendrán el despliegue de sus equipos especializados en territorio y presentarán informes con las evaluaciones y resultados de las actividades ejecutadas hasta el domingo 19 de julio, fecha en la que se desarrollará una nueva sesión del COE Provincial para evaluar los avances alcanzados", señaló Riesgos.

Asistencia humanitaria y medidas sanitarias

Como parte de las resoluciones adoptadas, también se dispuso reforzar los controles sanitarios en las zonas afectadas y exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados a actualizar sus planes de contingencia para mejorar la respuesta frente a futuros eventos.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades aseguran que mantendrán la entrega de ayuda humanitaria y las acciones de recuperación en los sectores afectados.

Asciende a 13 los muertos tras aluvión en Zamora

Según Riesgos, entre la asistencia entregada constan 113 kits de primera respuesta humanitaria, 111 kits de higiene personal, 113 kits de vajilla familiar y 17 kits para dormir. Además, se identificó a 98 núcleos familiares que cumplen los requisitos para acceder al bono de contingencia.

En el ámbito técnico, las autoridades informaron que concluyó el diagnóstico de las infraestructuras afectadas en Cantzama Bajo, Santa Isabel y El Guayabal, mientras se coordina la distribución de 20 000 litros de agua potable para abastecer a las comunidades perjudicadas por la emergencia.