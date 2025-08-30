Calor extremo y radiación alta en Ecuador se registrará el último fin de semana de agosto 2025

El calor extremo será protagonista del último fin de semana de agosto del 2025.

Ecuador tendrá días con temperaturas muy altas el sábado 30 y domingo 31 de septiembre del 2025. Estas condiciones serán favorables para la propagación de incendios forestales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (Inmahi), se prevé el incremento de temperaturas diurnas y niveles altos de radiación ultravioleta en el norte y sur de la Sierra, norte de la Amazonía y centro sur de la Costa.

"Este escenario responde, entre otros factores, al bajo contenido de humedad en el ambiente, incidencia de altas presiones y circulación de masas de aire secas, sumado a factores locales de vegetación seca para aumentar la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales", detalló el Inamhi.

Se prevén temperaturas mayores de 35° centígrados. Las zonas más afectadas serán:

Costa : Guayas y Los Ríos

: Guayas y Los Ríos Sierra: Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Loja

Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Loja Amazonía: Sucumbios y Orellana.

Ante las altas temperaturas se recomienda modificar las rutinas diarias y minimizar las actividades intensas al aire libre. También se debe evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a 16:00. Manténgase hidratado, utilice protección adicional y asegurese de permanecer en habitaciones frescas y ventiladas.

Para evitar incendios forestales se debe evitar realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales, y no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos. En caso de detectar un incendio se debe notificar inmediatamente a los organismos de socorro.