Teleamazonas
Ecuador

Calor extremo y radiación alta en Ecuador se registrará el último fin de semana de agosto 2025

Nueve provincias de Ecuador tendrán temperaturas mayores de 35° C en el día. Se alerta de condiciones favorales para incendios forestales. 

El calor extremo será protagonista del último fin de semana de agosto del 2025.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

30 ago 2025 - 00:13

Ecuador tendrá días con temperaturas muy altas el sábado 30 y domingo 31 de septiembre del 2025. Estas condiciones serán favorables para la propagación de incendios forestales. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (Inmahi), se prevé el incremento de temperaturas diurnas y niveles altos de radiación ultravioleta en el norte y sur de la Sierra, norte de la Amazonía y centro sur de la Costa

"Este escenario responde, entre otros factores, al bajo contenido de humedad en el ambiente, incidencia de altas presiones y circulación de masas de aire secas, sumado a factores locales de vegetación seca para aumentar la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales", detalló el Inamhi. 

Se prevén temperaturas mayores de 35° centígrados. Las zonas más afectadas serán: 

  • Costa:  Guayas y Los Ríos
  • Sierra: Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Loja
  • Amazonía: Sucumbios y Orellana. 
Nueve provincias de Ecuador tendrá temperaturas muy altas el sábado 30 y domingo 31 de septiembre del 2025Inamhi

Ante las altas temperaturas se recomienda modificar las rutinas diarias y minimizar las actividades intensas al aire libre. También se debe evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a 16:00. Manténgase hidratado, utilice protección adicional y asegurese de permanecer en habitaciones frescas y ventiladas. 

Para evitar incendios forestales se debe evitar realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales, y no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos. En caso de detectar un incendio se debe notificar inmediatamente a los organismos de socorro. 

