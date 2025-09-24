La Cámara de Comercio de Latacunga pide al Gobierno mover la sede temporal del Ejecutivo

La Cámara de Comercio de Latacunga hizo una solicitud especial al Gobierno Nacional que está apostado en el centro de la urbe desde el sábado 13 de septiembre.

Noboa decretó el traslado temporal de la sede del Ejecutivo el pasado 13 de septiembre en el marco de las movilizaciones anunciadas por la Conaie y otros movimientos sociales ante la eliminación del subsidio al diésel.

Tras 12 días en la Gobernación de Cotopaxi en el centro de Latacunga, el presidente Noboa, se trasladó físicamente este miércoles 24 a la ciudad de Otavalo que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones con fuertes enfrentamientos entre protestantes y la fuerza pública.

Pese al viaje de Noboa, y tras el anunció la víspera de que Noboa no cedería ni un centímetro su decisión de eliminar el subsidio al diésel y que permanecería en Latacunga el tiempo que fuera necesario, la Cámara de Comercio de la ciudad hizo un pedido de cambio de lugar de la sede del Ejecutivo.

En un comunicado el organismo solicita al Presidente que traslade la sede del Gobierno a un lugar fuera del centro histórico de esa ciudad, y propone la Base Aérea Cotopaxi.

La agremiación señala que el impedimento de ingresar al centro, donde está la Gobernación, sede temporal del Ejecutivo, está impactando económicamente a los locales del área.

El centro de la urbe está vallado varias cuadras a la redonda ante marchas de indígenas que pretenden llegar hasta las inmediaciones de la Gobernación.