Noboa no viajó a la Asamblea de la ONU en Nueva York por las protestas que vive el Ecuador

El presidente Daniel Noboa estuvo en un evento en Latacunga el martes 23 de septiembre.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no viajó a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde estaba prevista su participación, este miércoles 24 de septiembre del 2025.

El Mandatario permaneció en Ecuador en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) por la eliminación del subsidio al diésel. Se han registrado actos de violencia, detenidos, heridos durante las protestas y bloqueos de vías en diferentes zonas del país.

Ni la Presidencia ni la Cancillería han confirmado si el jefe de Estado canceló oficialmente su participación en la Asamblea. En la web de decretos oficiales tampoco se registra un documento sobre un eventual viaje al exterior.

Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld publicó, este miércoles 24 de septiembre, en su cuenta de la red social X un mensaje sobre su presencia en Nueva York desde el lunes 22: "En representación del señor presidente Daniel Noboa ante la Asamblea General de la ONU, comparto actividades del Primer Día".

La canciller acompañó el texto con un video en el que destacó la participación de Ecuador en los 80 años de la ONU y reportó reuniones con ministros de la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en un foro sobre migraciones y con sus homólogos de Grecia, Giorgos Gerapetritis, y de Chipre, Constantinos Kombos.

Noboa en Otavalo

El presidente Noboa se trasladó, la madrugada de este miércoles 24 de septiembre, a Imbabura, la provincia donde se han registrado la mayor cantidad de bloqueos de vías y donde hubo violentas manifestaciones en el marco del paro nacional.

Noboa estaba en Latacunga, pues desde el pasado 13 de septiembre trasladó de forma temporal la sede del Ejecutivo a la capital de Cotopaxi.

También el lunes 22 de septiembre hubo hechos violentos en la ciudad de Otavalo (Imbabura) cuando cientos de manifestantes atacaron un destacamento policial, dañaron su infraestructura y quemaron vehículos policiales y particulares.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó de "terroristas" los ataques en Otavalo, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas dos venezolanos. Según el Gobierno, ambos serían presuntos integrantes del la banda delincuencial transnacional Tren de Aragua.

Un altísimo despliegue de seguridad, incluidas tanquetas militares, se evidenció este miércoles 24 de septiembre en Otavalo.