Daniel Noboa arribó a Otavalo bajo un fuerte despliegue militar en el tercer día de paro nacional

Tras el anuncio del paro, Daniel Noboa trasladó temporalmente al sede del Ejecutivo a la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi

El presidente Daniel Noboa arribó a Otavalo, provincia de Imbabura, la madrugada de este miércoles 24 de septiembre del 2025, bajo un fuerte resguardo militar y policial.

La llegada del Mandatario a esa ciudad del norte del país se da en el tercer día del paro nacional convocado por organizaciones indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Noboa viajó desde Latacunga a Otavalo vía terrestre, por la Panamericana Norte (E35), donde horas antes hubo presencia de manifestantes, además de cierres viales en varios puntos de Imbabura y Pichincha.

La visita del Presidente ocurre en una ciudad golpeada por los disturbios y manifestaciones. Por ejemplo, el lunes 22 de septiembre se incendiaron vehículos y se atacó un cuartel policial. En cambio, el martes 23 de septiembre hubo comercios cerrados por temor a nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública.

El Gobierno mantiene vigente el estado de excepción en ocho provincias y el toque de queda en cinco, incluida Imbabura, donde la presencia militar y policial ha reforzado para contener las protestas sociales.