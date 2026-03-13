Conductor involucrado en choque en La Roldós dio positivo a la prueba de alcohotest

Dos vehículos chocaron en la entrada a La Roldós y colapsaron el tráfico en la vía.

Dos vehículos chocaron y obstaculizaron el paso en la entrada de La Roldós, la mañana de este viernes 13 de marzo de 2026. Uno de los conductores dio positivo a la prueba de alcohotest.

Dos automóviles chocaron y un poste quedó derribado en la calle Rumihurco y Mariscal Sucre alrededor de las 06:00. El paso quedó bloqueado y ocasionó largas filas de vehículos en sentido occidente - oriente.

De inicio la vía quedó completamente cerrada y se fue habilitando de manera paulatina. Las autoridades no reportaron personas afectadas.

Más tarde, pasadas las 08:00, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó la prueba de alcohotest a los conductores y uno de ellos dio positivo.

El conductor de un vehículo negro tuvo un nivel de alcohol de 1,53 gramos por litro de sangre.

En Ecuador conducir en estado de embriaguez se sanciona con una multa económica, prisión y la retención del vehículo por 24 horas, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

De acuerdo con el nivel de alcohol en sangre de este hombre, la sanción correspondiente a una multa de tres salarios básicos unificados (1 410 dólares), la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad.