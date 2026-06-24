Decomisan camisetas de La Tri enviadas como encomienda en bus

Autoridades decomisaron camisetas de La Tri en Alóag.

Las autoridades decomisaron camisetas y chompas de La Tri que eran transportadas en un bus, este miércoles 24 de junio de 2026.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), se hallaron dos bultos con indumentaria falsa de la Selección Nacional de Fútbol.

La mercadería era transportada bajo la modalidad de encomienda en un bus interprovincial que se dirigía hacia Quito.

Las autoridades interceptaron al vehículo en el peaje de Alóag cuando el Cuerpo de Vigilancia revisó la unidad de transporte.

Imágenes difundidas por el Senae muestran las camisetas tricolores empacadas de manera individual en fundas transparentes.

Este hallazgo se da mientras avanza el Mundial 2026, en el que Ecuador pende de un hilo para avanzar a la siguiente etapa.

Y no es la primera vez que ocurre. El 13 de junio las autoridades decomisaron un cargamento de camisetas falsificadas en un camión.