Terremoto en Colombia es el más fuerte en 10 años, según Servicio Geológico

Daños estructurales se visibilizan en varias ciudades colombianas tras el terremto de 7.4 de este lunes 10 de agosto

El terremoto de magnitud 7.4 registrado en San José del Palmar, departamento del Chocó, es el temblor más fuerte en Colombia de la última década, según indicó Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en entrevista con la radio La FM.

Fierro explicó que el origen del sismo provocó una vibración prolongada, por lo que se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales, Cali, mismas que reportan afectaciones.

Además, debido a la magnitud del evento, el movimiento telúrico también fue percibido de forma leve a moderada en varias provincias de Ecuador.

En sus declaraciones a la emisora colombiana, Fierro desmintió las noticias falsas sobre supuestas horas exactas para futuras réplicas y recordó que ningún evento sísmico se puede predecir.

Colombia está en una de las zonas sísmicas más activas del mundo

Colombia se localiza en una de las regiones con mayor actividad tectónica de la Tierra debido a la interacción continua de las placas de Nazca, del Caribe y Suramericana.

Según detalla el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), este choque constante de placas ha moldeado la geografía de dicho país mediante la formación de cordilleras y fallas geológicas.

Esta dinámica convierte a la zona de subducción del Pacífico y a las fallas activas en los principales motores de la sismicidad del país cafetero.

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De acuerdo con el Idiger, entre los puntos de mayor concentración destaca el denominado "Nido sísmico de Bucaramanga", ubicado en la Mesa de Los Santos, departamento de Santander, siendo esta una de las áreas con mayor frecuencia de movimientos telúricos en el mundo.

Un reporte de la entidad advierte que aproximadamente el 83% de la población colombiana habita en zonas catalogadas de amenaza sísmica intermedia y alta.