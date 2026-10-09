Se cancela alerta de tsunami en Ecuador tras terremoto en Panamá

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó que se cancela la alerta de tsunami en Ecuador, tras el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026.

"Basados en todos los datos disponibles se procede a CANCELAR el estado de Alerta para las costas continental e insular nacional", escribió el Inocar en el comunicado.

"El riesgo de tsunami ha finalizado. Sin embargo, algunas costas aun pueden experimentar pequeñas fluctuaciones del nivel del mar que duran varias horas más", añade el informe.

Desde la Secretaría de Riesgos de Ecuador, se recomendó a la ciudadanía tener precaución si realizan actividades marítimas en las costas del continente y Galápagos.